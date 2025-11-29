В Могилевской области исчезли сосны-гиганты

В Могилевской области исчезли сосны-гиганты2
- 29.11.2025, 9:04
- 3,896
Не стало памятника природы.
В Быховском районе Могилевщины больше нет более 150-летних сосен-гигантов, в связи с чем упразднен и памятник природы республиканского значения. Это следует из постановления Министерства природы и окружающей среды, опубликованного 29 ноября.
«Прекратить функционирование ботанического памятника природы республиканского значения сосны-гиганты «Новобоярские» в Быховском районе Могилевской области в связи с утратой ценного природного объекта, в целях сохранения которого он объявлялся», — указано в постановлении Минприроды.
Памятник природы зарегистрирован в 2007 году и был представлен 15 деревьями биологического вида сосна обыкновенная. Их возраст был 150−160 лет, высота 27−30 м, диаметр ствола 0,65−0,85 м. Вблизи находятся, сохранившиеся со времен Второй мировой войны, постройки и землянки партизанского соединения.
По словам наблюдателей, еще девять лет назад многие сосны в этом месте «превратились в сухостой».