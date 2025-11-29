Сегодня началось Ноябрьское вооруженное восстание 1830-1831 годов 29.11.2025, 10:32

Восстание стало первой после Костюшко попыткой возродить независимость ВКЛ и Речи Посполитой.

Восстание 1830-1831 годов — национально-освободительное восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Беларуси, Литвы и Правобережной Украины.

В годы Наполеоновских войн на землях Польских было создано Герцогство Варшавское (позже царство Польское), Наполеон поддерживал создание Временного правительства ВКЛ. Наполеоновские войны вызвали подъем патриотических настроений на землях ВКЛ, Речи Посполитой и в Российской империи (Восстание декабристов 1825 года).

Осознание утраты государственности, которое подпитывалось системой образования, ориентированного на литвинскую культуру (в Виленском университете, Полоцкой иезуитской Академии, большинстве школ преподавание велось на польском ), формировало патриотические настроения в среде белорусской шляхты, вызывало протест против российского господства, порождало стремление к борьбе за восстановление Речи Посполитой.

Создавались патриотические сообщества — филоматы в Вильно, Патриотическое Общество в Польше. В Царстве Польском, имевшем свой сейм и войско, движение охватывало многих армейских офицеров, шляхту, студенчество.

Июльская революция 1830 года во Франции выступила катализатором. В царстве Польском 29 ноября 1830 года вспыхнуло восстание. В короткий срок вся его территория была освобождена от российской власти.

В Беларуси и Литве действовало около 30 повстанческих отрядов, насчитывавших 12 тыс. человек. Среди инсургентов были такие люди как Наполеон Орда, Игнаци Домейко, Эмилия Плятер. Председателем Временного правительства Литвы был Тадеуш Тышкевич — «граф на Логойске и Бердичеве».

В начале августа 1831 года на всей территории Беларуси восстание было подавлено. Многие активные повстанцы, в том числе с территории современной Беларуси, покинули родину и позже участвовали в борьбе за свободу в разных странах Европы.

