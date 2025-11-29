Белорусская Жанна д’Арк, героиня в полковничьем платье 29.11.2025, 15:35

1,192

Что известно об Эмилии Плятер?

Помните легендарный фильм «Гусарская баллада» и хрупкую Шурочку, которая, отказавшись от мирной жизни и бальных платьев, примерила гусарский мундир и отправилась воевать наравне с мужчинами? А ведь этот сюжет — не художественный вымысел. История знает немало примеров, когда женщины, как говорится, «и коня на скаку, и в горящую избу». Одна из таких героинь – Эмилия Плятер, пишет vkurier.by.

Эмилия родилась 13 ноября 1806 года в Вильне, происходила из богатого и старинного графского рода, который имел поместья по всей Речи Посполитой, в том числе и на территории современной Беларуси. Мать Эмилии – представительница белорусской шляхты из Браславского повета.

С детства девочка резко отличалась от своих ровесниц: ее не интересовали наряды и танцы – она отдавала предпочтение верховой езде, стрельбе и фехтованию. Много читала. А ее главным кумиром была Жанна д’Арк, портрет которой висел у Эмилии над кроватью.

В девятилетнем возрасте вместе с матерью девочка переехала в поместье Ликсна Динабургского повета Витебской губернии к родственникам и серьезно увлеклась белорусским фольклором. Она выучила белорусские народные танцы, исполняла на фортепиано народные песни, даже пробовала писать белорусские стихи. Особенно ее интересовал такой самобытный жанр фольклора, как «голошения». По свидетельствам очевидцев Эмилия умела «голосить» так, как будто оплакивает своего самого ближайшего родственника.

Благодаря такой близости с народом, девушка, несмотря на свое знатное происхождение, не могла остаться в стороне от освободительного восстания 1830 года и, только узнав о нем, сразу же отправилась в Вильню, чтобы быть в эпицентре событий.

Обрезав свои шикарные волосы и переодевшись в мужской костюм, Эмилия по близлежащим деревням собрала солидный партизанский отряд — более пятисот человек — и повела их на Двинск. Интересно, что среди повстанцев было довольно много девушек.

Несмотря на это, партизанский отряд под предводительством хрупкой молодой Плятер внушал ужас врагам. Из уст в уста передавали повстанцы и мирные жители рассказы о ней, которые обрастали легендами и фантазиями. Ее называли новой Жанной д’Арк. Оценив героизм девушки, командование повстанческими силами назначило ее почетным командиром роты и присвоило ей звание капитана – беспрецендентный случай в истории.

В одном из сражений девушка была ранена, а после поражения под Вильно была вынуждена отступать вместе с повстанческой армией.

Желая оставаться воином до конца и, если это потребуется, отдать свою жизнь за свободу Родины, графиня Плятер с ближайшими соратниками приняла решение отправиться в Польшу, чтобы присоединиться к воюющим подразделениям. Но по дороге заболела и умерла.

О ней писали поэты и писатели, ее портреты рисовали художники, в Варшаве в ее честь назвали улицу и поставили памятник.

На территории Беларуси памятника ей нет, зато в Опсе Браславского района сохранилось имение Плятеров, а в деревне Ахремовцы этого же района – каплица-усыпальница Плятеров.

Но хоть вождь был суровым солдатом, Красоте его можно дивиться:

Нежный стан! — да ведь это девица! Героиня в полковничьем платье, Вождь повстанцев — Эмилия Плятер!

Так увековечил память об этой удивительной девушке Адам Мицкевич в своем стихотворении «Смерть полковника».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com