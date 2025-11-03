Снова на Москву? 1 Аббас Галлямов

3.11.2025, 12:10

3,156

Аббас Галлямов

Для Z-патриотов Пригожин — это альтернатива Путину.

Эстонский МИД затребовал от России объяснения по поводу появившегося на Нарве российского патрульного корабля под флагом «Вагнера». Прочитал эту новость и задумался: а кого, собственно, указанный флаг должен тревожить больше — эстонцев или Путина?

«Вагнер» и его основатель вошли в историю как символ воинской эффективности, на которую оказалась неспособна официальная путинская армия; как бунтари, восставшие против коррумпированного и разложившегося государства. Это типаж «антибюрократического патриота» — искреннего и деятельного, а не конъюнктурного и болтливого.

Для «патриотов» Пригожин — это альтернатива Путину. В условиях разочарования «патриотического» сегмента в государственной бюрократии в целом и в президенте как главном бюрократе страны в частности, образ Пригожина представляет для Кремля не меньшую угрозу, чем для Эстонии.

Проще говоря, это ещё большой вопрос, в каком направлении двинется новый «Вагнер»: в сторону Таллина или как в последний раз — на Москву.

Аббас Галлямов, Telegram

