В центре Рима обрушилась историческая башня Конти

  • 3.11.2025, 17:35
  • 2,140
Под завалами ищут людей.

Часть башни Торре-деи-Конти XII века на площади Ларго Коррадо Риччи разрушилась во время реставрации. Четверо рабочих застряли на верхней части здания, спасатели начали поиски людей под обломками. Через полтора часа произошел второй обвал, правоохранителям пришлось расширить зону оцепления, сообщает Corriere della Sera.

На данный момент известно о четырех пострадавших.

Из-под завалов спасатели достали троих рабочих. Двум оказали помощь на месте, 64‑летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще один рабочий, который, как предполагается, находится под завалами, подает признаки жизни.

Движение на прилегающих улицах перекрыто. Прокуратура Рима начала расследование. Среди возможных причин обрушения рассматривается разрушение опорных конструкций.

