«Впервые в истории этой войны»
- 4.11.2025, 12:13
- 1,502
Украинские бойцы показали уничтожение новейшего российского дрона «Князь Вещий Олег».
В Донецкой области украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник «Князь Вещий Олег».
Соответствующее видео во вторник, 4 ноября, опубликовали в Telegram-канале 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (63 ОМБр ВСУ).
«Впервые в истории этой войны зафиксировано уничтожение новейшего разведывательного дрона россиян со странным названием «Князь Вещий Олег», — говорится в описании к видео.
В бригаде отметили, что название вражеского дрона свидетельствует об очередной попытке РФ украсть украинскую историю.
Об особенностях нового вражеского дрона пока неизвестно.