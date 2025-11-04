закрыть
4 ноября 2025, вторник, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Впервые в истории этой войны»

  • 4.11.2025, 12:13
  • 1,502
«Впервые в истории этой войны»

Украинские бойцы показали уничтожение новейшего российского дрона «Князь Вещий Олег».

В Донецкой области украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник «Князь Вещий Олег».

Соответствующее видео во вторник, 4 ноября, опубликовали в Telegram-канале 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (63 ОМБр ВСУ).

«Впервые в истории этой войны зафиксировано уничтожение новейшего разведывательного дрона россиян со странным названием «Князь Вещий Олег», — говорится в описании к видео.

В бригаде отметили, что название вражеского дрона свидетельствует об очередной попытке РФ украсть украинскую историю.

Об особенностях нового вражеского дрона пока неизвестно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип