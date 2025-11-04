«Впервые в истории этой войны» 4.11.2025, 12:13

1,502

Украинские бойцы показали уничтожение новейшего российского дрона «Князь Вещий Олег».

В Донецкой области украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник «Князь Вещий Олег».

Соответствующее видео во вторник, 4 ноября, опубликовали в Telegram-канале 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины (63 ОМБр ВСУ).

«Впервые в истории этой войны зафиксировано уничтожение новейшего разведывательного дрона россиян со странным названием «Князь Вещий Олег», — говорится в описании к видео.

В бригаде отметили, что название вражеского дрона свидетельствует об очередной попытке РФ украсть украинскую историю.

Об особенностях нового вражеского дрона пока неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com