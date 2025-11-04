В Беларуси перестанет работать Apple Pay 4 4.11.2025, 18:50

Из-за нового пакета санкций ЕС.

«Альфа Банк» рассказал, как на его деятельности отразится 19-й пакет санкций, который вступит в силу 2 декабря. В банке отметили, что юристы и специалисты детально проанализировали документ и готовы ответить на самые важные вопросы клиентов.

Как сообщили в «Альфа Банке», карты продолжат работать как в Беларуси, так и за рубежом. Возможны лишь отдельные сложности при оплате в Европе — из-за решений некоторых иностранных контрагентов.

Изменения коснутся пользователей iPhone: с декабря перестанет работать Apple Pay. Чтобы клиенты могли по-прежнему пользоваться привычными способами оплаты, банк готовит альтернативу: специальные платежные стикеры, которые появятся уже в декабре. Кроме того, ведется работа над другими решениями — например, оплатой через брелок, кольцо или браслет.

Подписки Apple, которые оплачиваются через Apple ID, станут временно недоступны. Банк советует использовать карты других банков для таких оплат, напоминая, что переводы между картами можно осуществлять без комиссии через ЕРИП.

В то же время подписки, оплачиваемые напрямую через сайты сервисов, будут работать в обычном режиме. Например, без изменений останутся платежи в экосистеме «Яндекса».

Другие платежные сервисы — Samsung Pay и Swoo Pay — продолжат функционировать, а приложение INSNC останется доступным в сторах.

