Футболист «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов 4.11.2025, 23:16

Макс Доумен

Школьник вышел на поле в матче против пражской «Славии» в возрасте 15 лет.

Футболист лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов.

Игрок вышел на поле на 73-й минуте в матче основного этапа против пражской «Славии» в возрасте 15 лет и 308 дней.

Доумен совмещает футбол с занятиями в школе. После матча в Праге футболист пойдет на занятия в Англии.

«Арсенал» обыграл Славию со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Букайо Сака и Микель Мерино, который оформил дубль. Все мячи были забиты до выхода Доумена на поле.

