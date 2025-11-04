Футболист «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов
- 4.11.2025, 23:16
Школьник вышел на поле в матче против пражской «Славии» в возрасте 15 лет.
Футболист лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов.
Игрок вышел на поле на 73-й минуте в матче основного этапа против пражской «Славии» в возрасте 15 лет и 308 дней.
Доумен совмещает футбол с занятиями в школе. После матча в Праге футболист пойдет на занятия в Англии.
«Арсенал» обыграл Славию со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Букайо Сака и Микель Мерино, который оформил дубль. Все мячи были забиты до выхода Доумена на поле.