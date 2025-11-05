закрыть
Санкции США парализовали работу зарубежных компаний «Лукойла»

  • 5.11.2025, 16:16
Банки отказываются обслуживать операции.

Попавший под блокирующие санкции США «Лукойл» испытывает проблемы с работой своих зарубежных структур, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, иракская государственная компания Somo отменила отгрузку трех партий нефти, добытой «Лукойлом» в рамках его доли на месторождении «Западная Курна-2», сославшись на опасения в связи с санкциями США и Великобритании. «Лукойл» владеет долей 75% в месторождении мощностью 480 тысяч баррелей в сутки, а остальная его часть принадлежит иракской North Oil Company.

По словам источников, отгрузка партий была запланирована на 11, 18 и 26 ноября.

Базирующаяся в Женеве Litasco, торговое подразделение «Лукойла», испытывает трудности с фрахтованием судов, поскольку британские судовые брокеры отказываются работать с компанией, утверждают источники Reuters. По их словам, Litasco также сократила штат из-за санкций.

В Финляндии, где «Лукойлу» принадлежит сеть АЗС Teboil, российская компания столкнулась с отказом банков обслуживать ее операции. В результате около тысячи работников и операторов заправочных станций Teboil могут потерять работу в ближайшие недели.

