Российские регионы остались без препаратов для лечения хронических болезней почек 6.11.2025, 11:12

Проблема наблюдается даже в Санкт-Петербурге.

В десяти регионах России пациентам с хроническими болезнями почек перестали своевременно выдавать необходимые лекарственные препараты. Это следует из мониторинга пациентской организации «Нефро-Лига», пишут «Известия». Проблема на данный момент наблюдается в Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, а также в Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. В частности, в Петербурге не выдают препарат «Парсабив», который выписывают пациентам, находящимся на гемодиализе (процедура очищения крови от токсичных веществ при помощи аппарата «искусственная почка»).

В Башкортостане отказывают в выдаче сразу нескольких препаратов, которые стимулируют выработку эритроцитов, в том числе «Эральфона», а также «Мирцера», применяющегося против анемии, и «Кетостерила», восполняющего белково-энергетическую недостаточность. Нет в больницах и лекарств на основе железа. В Саратовской области пациенты на додиализной стадии не могут получить препараты «Калимейт» (регулирует уровень калия), «Земплар» (лекарство при проблемах с эндокринной системой), а также лекарства от анемии.

Препараты, с отсутствием которых столкнулись пациенты, восполняют функцию почек и являются жизненно необходимыми, говорит завотделением гемодиализа Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Наталья Ревковская. По ее словам, если прервать введение этих лекарств, то упадет гемоглобин, что отразится на возможности дыхания. «Для пациентов на диализе характерен железодефицит. Если не восполнять его препаратами, то это также будет негативно сказываться на их состоянии», — отметила Ревковская. Она добавила, что людям с хронической болезнью почек также важно принимать препараты для снижения уровня калия, поскольку его высокое содержание может привести к остановке сердца, инфарктам и аритмии.

Несвоевременная выдача препаратов связана с недостаточным финансирование и некорректной организацией закупок медикаментов властями, говорит руководитель отделения «Нефро-Лиги» по Саратовской области Рустам Хаметов. По словам руководителя филиала организации в Кировской области Павла Шишкина, основная причина недоступности лекарств — планирование закупок, которое не учитывает всех нуждающихся пациентов.

При этом по некоторым препаратам отмечается снижение отгрузок. Так, согласно данным аналитической компании RNC Pharma, «Кетостерил» с января по сентябрь 2025 года поступил на рынок в объеме 531 тыс. упаковок, что на 24% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. «Мирцеры» за девять месяцев 2025 года было отгружено 53,4 тыс. упаковок, что на 2% меньше год к году. Отгрузки «Земплар» с января по сентябрь практически не изменились по отношению к прошлому году. Вместе с тем «Калимейта» поставили в этом году на 28% больше, чем в прошлом. В то же время производство российского препарата «Эральфон» в январе—сентябре выросло на 50% год к году.

