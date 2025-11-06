«Консервы» с Путиным дали сбой Телеграм-канал «СерпомПо»

6.11.2025, 11:59

1,622

Какая неудача!

Пресса сообщает юмористическую новость – будто бы российские чиновники стали получать указания приходить на прием к Путину и появляться на официальных мероприятиях в день публикации видеозаписей встреч в Кремле в одной и той же одежде.

Это нужно для того, чтобы скрыть «консервы» - видео, которые написаны заранее, но показываются позже, создавая иллюзия деятельности Путина, когда он сибаритствует, омолаживается, «работает с документами» и т.п.

Уже начались проколы. Некто Светлана Чупшева, глава Агентства стратегических инициатив была на приеме у Путина не позднее февраля 2025 года, но «консервы» открыли лишь 9 апреля. На встречу Чупшева явилась в черном жакете с золотистыми пуговицами. Точно в такой же одежде она пришла на совещание в правительстве в день публикации апрельских «консервов». Но у Путину чиновница была в одних сережках, а на правительственном совещании - в других.

Ай-ай! Какая неудача! Слушайте, кремлевские, можно избежать таких проблем – обязать всех чиновников и депутатов носить одну одежду – военную форму без знаков отличия, а также без часов, колец, сережек. Гимнастерки, штаны, юбки, кирзовые сапоги, фуражки, пилотки, для всех стрижка «под ноль» (потому что вши могут перепрыгнуть на величество). Тогда и проблем с «консервами» не будет.

Время сложное, военное. Надо соответствовать. Кстати, Путину давно пора китель носить с погонами Генералиссимуса или иной раз Иваном Грозным наряжаться. В зависимости от настроения.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com