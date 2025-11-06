закрыть
Известный археолог нашел место библейского чуда

  • 6.11.2025, 11:57
Исследователи обнаружили затопленную гавань римской эпохи вблизи города Курси в Израиле.

Археологи считают, что нашли место, где, согласно Евангелиям, Иисус изгнал демонов в стадо свиней, которое затем бросилось в воду.

Об этом заявил доктор Скотт Стриплинг, директор раскопок Ассоциации библейских исследований (ABR), который много лет изучает побережье Галилейского моря.

Исследователи обнаружили затопленную гавань римской эпохи вблизи города Курси в Израиле. Именно сюда, по свидетельствам Евангелий от Матфея, Марка и Луки, Иисус прибыл на лодке с западного берега и встретил человека, одержимого «легионом» демонов. Те умоляли позволить им переселиться в стадо свиней, которое паслось неподалеку, после чего животные сорвались со склона и утонули — деталь, которая совпадает с особенностями местного рельефа.

Во время подводных исследований археологи обнаружили массивные обтесанные камни, два причала и большие римские сооружения — типичные элементы древней гавани. Эти находки совпадают с описаниями древних портов, зафиксированных во время раскопок 1985 года. Тогда в районе Галилейского моря были найдены десятки таких сооружений, в частности в Курсе.

На склонах вблизи места находки расположены древние гробницы, а крутой обрыв высотой около 50 метров спускается прямо к морю, что точно соответствует евангельскому описанию событий.

Над Курсе возвышается византийская часовня VI века, известная как «Часовня чуда», в которой сохранился узор мозаичного пола, что, по мнению некоторых ученых, изображает свиней.

По словам Стриплинга, Курсе входило в союз десяти греко-римских городов — Декаполиса. Свиней здесь могли выращивать для римских легионов, а значит, библейский эпизод имеет и символическое значение — победу духовной свободы над гнетом империи.

