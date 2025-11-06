В какой Беларуси живет Белстат?1
- 6.11.2025, 12:02
Журналисты проверили данные статкомитета.
Национальный статкомитет ежемесячно собирает данные о ценах в розничной торговле и общепите и публикует среднюю цифру по стране в целом и по регионам. Если верить данным комитета, то в сентябре в Минске обед из четырех блюд в ресторане на одного человека стоил в среднем 21 рубль.
Подчеркнем, что в подсчет средней цены не включался самый дешевый сегмент общепита — столовые. В столовой минчанин якобы мог заказать четыре блюда в среднем за 6,6 рубля.
Кофе в минских кофейнях и других заведениях быстрого обслуживания, по версии Белстата, в среднем стоит 5,2 рубля.
Столица Беларуси вовсе не является местом самых дорогих ресторанов. По данным Белстата, в заведениях Брестской области обед из четырех блюд обойдется дороже — 31,3 рубля. Дешевле всего богемная жизнь на Гродненщине — 14,8 рубля. Брестчане также дороже всего платят за кофе to go — 6 рублей за 200 мл. Почти в два раза дешевле стакан этого напитка можно взять в Минской области — 3,4 рубля.
«Белорусы и рынок» решили посмотреть онлайн-меню некоторых минских ресторанов, чтобы привести примеры обедов по средней цене, указанной Белстатом. Стараемся искать рестораны с домашней кухней, обходя фешенебельные заведения.
В ресторане «Васількі» обеденное меню, действующее в дневные часы, предлагает:
суп — 4 р.,
свиная отбивная с гарниром — 12,5 р.,
овощной салат — 5,9 р.,
десерт — 11,5 р.
Итого — 34 рубля.
В ресторане «Літвіны» также действует обеденное меню с 12 до 16 часов:
суп — 5,5 р.,
котлета — 9,5 р.,
картофельное пюре — 4 р.,
салат — 8 р.
Итого — 27 руб., но без десерта.
В ресторане «Кухмістр» нет обеденного меню, за блюда придется заплатить полную цену:
суп — 25 р.,
салат — 28 р.,
котлета «Папараць-кветка» — 55 р.,
десерт — 25 р.
Итого — 133 р.