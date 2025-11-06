В какой Беларуси живет Белстат? 1 6.11.2025, 12:02

Журналисты проверили данные статкомитета.

Национальный статкомитет ежемесячно собирает данные о ценах в розничной торговле и общепите и публикует среднюю цифру по стране в целом и по регионам. Если верить данным комитета, то в сентябре в Минске обед из четырех блюд в ресторане на одного человека стоил в среднем 21 рубль.

Подчеркнем, что в подсчет средней цены не включался самый дешевый сегмент общепита — столовые. В столовой минчанин якобы мог заказать четыре блюда в среднем за 6,6 рубля.

Кофе в минских кофейнях и других заведениях быстрого обслуживания, по версии Белстата, в среднем стоит 5,2 рубля.

Столица Беларуси вовсе не является местом самых дорогих ресторанов. По данным Белстата, в заведениях Брестской области обед из четырех блюд обойдется дороже — 31,3 рубля. Дешевле всего богемная жизнь на Гродненщине — 14,8 рубля. Брестчане также дороже всего платят за кофе to go — 6 рублей за 200 мл. Почти в два раза дешевле стакан этого напитка можно взять в Минской области — 3,4 рубля.

«Белорусы и рынок» решили посмотреть онлайн-меню некоторых минских ресторанов, чтобы привести примеры обедов по средней цене, указанной Белстатом. Стараемся искать рестораны с домашней кухней, обходя фешенебельные заведения.

В ресторане «Васількі» обеденное меню, действующее в дневные часы, предлагает:

суп — 4 р.,

свиная отбивная с гарниром — 12,5 р.,

овощной салат — 5,9 р.,

десерт — 11,5 р.

Итого — 34 рубля.

В ресторане «Літвіны» также действует обеденное меню с 12 до 16 часов:

суп — 5,5 р.,

котлета — 9,5 р.,

картофельное пюре — 4 р.,

салат — 8 р.

Итого — 27 руб., но без десерта.

В ресторане «Кухмістр» нет обеденного меню, за блюда придется заплатить полную цену:

суп — 25 р.,

салат — 28 р.,

котлета «Папараць-кветка» — 55 р.,

десерт — 25 р.

Итого — 133 р.

