закрыть
6 ноября 2025, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В какой Беларуси живет Белстат?

1
  • 6.11.2025, 12:02
В какой Беларуси живет Белстат?

Журналисты проверили данные статкомитета.

Национальный статкомитет ежемесячно собирает данные о ценах в розничной торговле и общепите и публикует среднюю цифру по стране в целом и по регионам. Если верить данным комитета, то в сентябре в Минске обед из четырех блюд в ресторане на одного человека стоил в среднем 21 рубль.

Подчеркнем, что в подсчет средней цены не включался самый дешевый сегмент общепита — столовые. В столовой минчанин якобы мог заказать четыре блюда в среднем за 6,6 рубля.

Кофе в минских кофейнях и других заведениях быстрого обслуживания, по версии Белстата, в среднем стоит 5,2 рубля.

Столица Беларуси вовсе не является местом самых дорогих ресторанов. По данным Белстата, в заведениях Брестской области обед из четырех блюд обойдется дороже — 31,3 рубля. Дешевле всего богемная жизнь на Гродненщине — 14,8 рубля. Брестчане также дороже всего платят за кофе to go — 6 рублей за 200 мл. Почти в два раза дешевле стакан этого напитка можно взять в Минской области — 3,4 рубля.

«Белорусы и рынок» решили посмотреть онлайн-меню некоторых минских ресторанов, чтобы привести примеры обедов по средней цене, указанной Белстатом. Стараемся искать рестораны с домашней кухней, обходя фешенебельные заведения.

В ресторане «Васількі» обеденное меню, действующее в дневные часы, предлагает:

суп — 4 р.,

свиная отбивная с гарниром — 12,5 р.,

овощной салат — 5,9 р.,

десерт — 11,5 р.

Итого — 34 рубля.

В ресторане «Літвіны» также действует обеденное меню с 12 до 16 часов:

суп — 5,5 р.,

котлета — 9,5 р.,

картофельное пюре — 4 р.,

салат — 8 р.

Итого — 27 руб., но без десерта.

В ресторане «Кухмістр» нет обеденного меню, за блюда придется заплатить полную цену:

суп — 25 р.,

салат — 28 р.,

котлета «Папараць-кветка» — 55 р.,

десерт — 25 р.

Итого — 133 р.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько