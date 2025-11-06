закрыть
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в октябре просели почти на треть

  • 6.11.2025, 12:54
Они обеспечивают около четверти поступлений в государственную казну.

Доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа в октябре просели почти на 27% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Минфина.

По информации ведомства, нефтегазовые доходы, обеспечивающие около четверти поступлений в государственную казну, в прошлом месяце составили 888,6 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрем сборы от нефтегаза увеличились на 52,5% из-за уплаты налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти в третьем квартале.

Без учета уплачиваемого раз в квартал НДД сумма сборов нефтегазовых налогов в октябре оказалась меньше показателей сентября - снижение к предыдущему месяцу на 21,7 миллиарда рублей, или 3,7%.

По итогам десяти месяцев нефтегазовые доходы сократились на 21,4% к аналогичному периоду прошлого года до 7,5 триллиона рублей.

Изначально Минфин рассчитывал собрать в текущем году 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 триллиона рублей должны были пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль вынудили власти сократить прогнозируемый объем доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана - до 8,65 триллиона рублей.

В прошлом году в федеральный бюджет от нефти и газа поступило 11,13 триллиона рублей.

