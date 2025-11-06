закрыть
«Все от «Гуччи» и «Версаче» хотят»: Лукашенко снова возмутился предпочтениями белорусов

10
  • 6.11.2025, 14:57
  • 2,868
«Все от «Гуччи» и «Версаче» хотят»: Лукашенко снова возмутился предпочтениями белорусов

Диктатор потребовал одеваться в продукцию отечественного легпрома.

Александр Лукашенко во время поездки в Мозырь 6 ноября в очередной раз призвал белорусов выбирать продукцию отечественных производителей и брендов и не тратить деньги на «ерунду» вроде Gucci и Versace.

— Все от «Гуччи» и «Версаче» (хотят купить одежду. — Прим.), все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем вы тратите на ерунду такие деньги. Свое покупайте, нормально будете носить. Предлагайте, что надо сшить и так далее, — сказал диктатор.

Он напомнил, что недавно «вот дернули легпром наш, который шьет, заменили там руководство».

— Сейчас и за них возьмусь. У нас же все есть. Кожаное сделать пальто или куртку — хватает у нас этих кож. В Гатово под Минском крупное предприятие. У нас все есть. Обувь можем сшить, — пообещал Лукашенко.

Он пожаловался, что в то время как люди стремятся купить товары зарубежных брендов, отечественные предприятия, которые производят такую же продукцию, не могут ее продать.

— Можно было на этом предприятии (белорусском. — Прим.) купить. Может быть, даже попроще. Свое надо одевать (грамматически правильная форма — «надевать». — Прим. ред.). Даже если чуть-чуть оно не соответствует великим, хотя сейчас врать начали дай бог (речь о разного рода подделках или снижении качества оригинальной продукции. — Прим.), ну ты купи свое. Это значит, купив это, ты заплатил своему предприятию. Это значит, они деньги получат, — призвал Лукашенко.

Диктатор не первый раз сетует, что белорусы «рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое».

Так, в прошлом году Лукашенко на совещании по вопросам образования на встрече с членами республиканского совета ректоров вузов упрекнул молодежь в стремлении одеваться в дорогие брендовые вещи.

«Одеться наша молодежь хочет ух как. Я и то так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее… Я о таких не слышал, а если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Наши нормально уже шьют, нет, надо так. Зачем тебе эта тряпка?» — сказал он.

