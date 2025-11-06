закрыть
6 ноября 2025, четверг, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин отправил Лаврова в опалу

3
  • 6.11.2025, 16:24
  • 3,104
Путин отправил Лаврова в опалу
Сергей Лавров

Главу МИД РФ обвинили в срыве саммита с Трампом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, похоже, попал в опалу в Кремле после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который спровоцировал срыв саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

76-летний Лавров, более 20 лет возглавляющий министерство иностранных дел, не появился на знаковом заседании Совета безопасности РФ, который Путин провел 5 ноября.

На встрече с постоянными членами Совбеза, в число которых входит Лавров, Путин поручил проработать предложения по возобновлению ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году. Лавров «согласованно отсутствовал» на совещании, рассказал источник «Коммерсанта». При этом глава МИД был единственным постоянным членом Совбеза, пропустившим знаковое заседание.

Одновременно Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит замруководителя администрации президента Максим Орешкин, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько