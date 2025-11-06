Путин отправил Лаврова в опалу 3 6.11.2025, 16:24

3,104

Сергей Лавров

Главу МИД РФ обвинили в срыве саммита с Трампом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, похоже, попал в опалу в Кремле после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который спровоцировал срыв саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

76-летний Лавров, более 20 лет возглавляющий министерство иностранных дел, не появился на знаковом заседании Совета безопасности РФ, который Путин провел 5 ноября.

На встрече с постоянными членами Совбеза, в число которых входит Лавров, Путин поручил проработать предложения по возобновлению ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году. Лавров «согласованно отсутствовал» на совещании, рассказал источник «Коммерсанта». При этом глава МИД был единственным постоянным членом Совбеза, пропустившим знаковое заседание.

Одновременно Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит замруководителя администрации президента Максим Орешкин, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин.

