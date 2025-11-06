закрыть
6 ноября 2025, четверг, 18:25
В Беларуси запретили блогера Mellstroy

2
  • 6.11.2025, 17:31
  • 3,130
В Беларуси запретили блогера Mellstroy
Андрей Бурим

Все его соцсети вне закона.

Известного треш-блогера Андрея Бурима (Mellstroy) признали экстремистом, сообщили в пресс-службе МВД.

Это произошло после октябрьского конкурса Mellstroy, который стал поводом для сериимассовых мероприятий в Беларуси.

Теперь за подписку на публикации блогера грозит уголовная ответственность.

Андрей Бурим — уроженец Гомеля, который стал известен в России благодаря так называемым трэш-стримам (трансляции, на которых за донаты выполняются различные задания подписчиков). Сейчас он занимается рекламой интернет-казино.

Сайт Charter97.org писал, что белорусский стример разбросал над посетителями ночного клуба $75 тысяч.

