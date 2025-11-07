закрыть
7 ноября 2025, пятница, 4:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском водитель повредил мост, не вписавшись под ним со своим грузом

  • 7.11.2025, 3:46
Под Минском водитель повредил мост, не вписавшись под ним со своим грузом

Фотофакт.

Водитель повредил мост на трассе Минск - Гродно при попытке провезти под ним экскаватор. Движение в сторону Минска временно закрыто, сообщили в ГАИ.

В Минском районе на 16-м километре трассы М-6 Минск — Гродно»при ДТП был поврежден путепровод.

По данным ГАИ, водитель автопоезда Volvo с полуприцепом, перевозивший экскаватор, не учел высоту груза и задел конструкцию. В результате пострадали пять балок пролетного строения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько