Под Минском водитель повредил мост, не вписавшись под ним со своим грузом
- 7.11.2025, 3:46
Фотофакт.
Водитель повредил мост на трассе Минск - Гродно при попытке провезти под ним экскаватор. Движение в сторону Минска временно закрыто, сообщили в ГАИ.
В Минском районе на 16-м километре трассы М-6 Минск — Гродно»при ДТП был поврежден путепровод.
По данным ГАИ, водитель автопоезда Volvo с полуприцепом, перевозивший экскаватор, не учел высоту груза и задел конструкцию. В результате пострадали пять балок пролетного строения.