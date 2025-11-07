Под Минском водитель повредил мост, не вписавшись под ним со своим грузом 7.11.2025, 3:46

Фотофакт.

Водитель повредил мост на трассе Минск - Гродно при попытке провезти под ним экскаватор. Движение в сторону Минска временно закрыто, сообщили в ГАИ.

В Минском районе на 16-м километре трассы М-6 Минск — Гродно»при ДТП был поврежден путепровод.

По данным ГАИ, водитель автопоезда Volvo с полуприцепом, перевозивший экскаватор, не учел высоту груза и задел конструкцию. В результате пострадали пять балок пролетного строения.

