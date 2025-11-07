закрыть
Кошелек, набитый зеками

  • Ирина Халип
  • 7.11.2025, 9:00
  • 3,188
Ирина Халип

«Большая сделка» в переводе на колхозный.

В феврале заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит впервые встретился с Лукашенко, а New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала, что между США и Беларусью готовится «большая сделка». Потом Лукашенко несколько раз на всевозможных совещаниях повторял это словосочетание: большая сделка. Ему нравилось, как звучит, и он обещал, что вот-вот сделка случится.

И вот недавно Лукашенко объявил, что послал США «на...». А два дня назад США полностью сняли санкции с «Белавиа» и лукашенковского частного самолета. Это и была большая сделка? «Ты, Саша, нас прилюдно пошли куда подальше, желательно матом, а мы тебе за это самолетик». По крайней мере, выглядит именно так.

Но давайте вспомним историю большой дружбы Трампа и Лукашенко, а также «большой сделки» и большого мошенничества. Итак, в феврале Кристофер Смит приезжает в Минск. Тайно встречается с Лукашенко и Тертелем, а в Литву тут же вывозятся трое заключенных – гражданин США и Украины Николай Шугаев, корреспондент Радио Свобода Андрей Кузнечик и многодетная мать Елена Мовшук. Кристофер Смит потом дает интервью CNN и говорит, что это был просто жест доброй воли, и никаких ответных шагов Лукашенко не потребовал. Но из утечек в New York Times следовало, что переговоры о большой сделке вовсю ведутся, и речь идет об освобождении политзаключенных в обмен на ощутимое ослабление санкций.

Казалось, речь действительно идет о сделке. Даже те, кто считает, что санкции нужно усиливать, а не ослаблять, говорили: ну уж если действительно всех политзеков освободят, то и черт с ними, с санкциями. В апреле в Минск приезжает заместитель спецпредставителя президента США по Украине Джон Коул – и из колонии выходит гражданин США Юрий Зенкович. Госсекретарь США Марко Рубио после этого пишет в соцсетях, что Трамп за короткий срок освободил 47 несправедливо осужденных американцев по всему миру.

В июне еще 14 заключенных вывозят из Беларуси в Литву - в основном иностранных граждан, но и шестерых белорусских политзеков тоже. Впервые эйфория сменяется осторожным «а это обязательно – с мешком на голове за границу?». Но в остальном все действительно походит на сделку. Ладно, тогда помолчим дальше, чтобы не спугнуть.

15 августа президент США Дональд Трамп звонит Лукашенко, после чего называет его глубокоуважаемым президентом и говорит, что позвонил поблагодарить за освобождение предыдущей партии заключенных и заодно договориться об освобождении еще 1400 человек. И Лукашенко спустя неделю подтверждает готовность – правда, в своем стиле: «Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, отвозите». И в сентябре еще несколько десятков политзеков отправляются в Литву. (Правда, Николай Статкевич одним жестом ломает игру Лукашенко: своим отказом ехать в Литву он демонстрирует всему миру, что происходящее – не освобождение.)

Тем не менее «большая сделка» будто бы на завершающей стадии. И вот уже даже Польша заявляет о скором открытии двух пунктов пропуска, а это значит, что Анджей Почобут с минуты на минуту будет на свободе. И вдруг – кульбит, сальто-мортале, «Америка пошла на…». И «друг Дональд» - больше не друг, а портянка. И никаких сделок будто бы и не планировалось, и никаких переговоров не было.

Едва ли Трамп был готов к тому, что какое-то мелкотравчатое существо вдруг тявкнет. Он привык, что любое существо этого биологического вида достаточно похвалить, публично назвать глубокоуважаемым – и оно на радостях «поплывет», политзеков выпустит, чтобы дальше всю жизнь говорить «вот мы с другом Дональдом однажды вечером…». Полагаю, и снятие санкций с «Белавиа» произошло автоматически - просто потому, что именно на эту дату было назначено очередное выдворение политзеков из Беларуси.

Только Трамп и его окружение не поняли, что политзаключенные – это единственный реальный капитал Лукашенко. Другого у него нет. Все эти золотые слитки и дворцы ничего не значат. На них не купишь место за столом на встрече лидеров «большой семерки». И репутацию не купишь, и право голоса. А политзаключенные – отличная валюта. Самая что ни на есть конвертируемая. Отдать кошелек добровольно – да Лукашенко проще повеситься, чем сделать это.

Но механизмы отъема этого «капитала» - есть. И Дональд Трамп, возможно, единственный, кому это под силу. Так что не будьте фраером, господин президент. Не верьте.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

