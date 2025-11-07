ВСУ ликвидировали известного российского актера, который ушел в штурмовики
- 7.11.2025, 9:27
Дрон уничтожил оккупанта в блиндаже.
В Украине ликвидирован российский оккупант Борис Половинкин, бывший актер, который также был подполковником милиции в отставке. Половинкин известен по своей роли в сериале «Участковый детектив», передает OBOZ.UA.
О смерти захватчика сообщили в российских СМИ. Отмечается, что Половинкин считался пропавшим без вести с апреля этого года.
А недавно выяснилось, что он ликвидирован под Курдюмовкой в Донецкой области.
Что известно о ликвидированном оккупанте
Борис Половинкин сыграл главную роль в сериале «Участковый детектив», благодаря чему стал хорошо известным среди российской аудитории. В фильме он играет частного детектива Андрея Савельева, который расследует преступления.
Но в реальной жизни Половинкин был оккупантом со стажем. В начале 90-х он стал милиционером и впоследствии пошел воевать в Чечню. За свои «геройства» получил звание подполковника.
В Чечне его не убили и Половинкин отправился воевать в Украину. Здесь его наконец навсегда усмирили украинские защитники.
Его и еще четырех других захватчиков в апреле 2025 года ликвидировал украинский дрон, когда те вошли в блиндаж. Беспилотник залетел за ними следом и устроил захватчикам «бавовну».