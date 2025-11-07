ВСУ ликвидировали известного российского актера, который ушел в штурмовики 7.11.2025, 9:27

2,136

Борис Половинкин

Дрон уничтожил оккупанта в блиндаже.

В Украине ликвидирован российский оккупант Борис Половинкин, бывший актер, который также был подполковником милиции в отставке. Половинкин известен по своей роли в сериале «Участковый детектив», передает OBOZ.UA.

О смерти захватчика сообщили в российских СМИ. Отмечается, что Половинкин считался пропавшим без вести с апреля этого года.

А недавно выяснилось, что он ликвидирован под Курдюмовкой в Донецкой области.

Что известно о ликвидированном оккупанте

Борис Половинкин сыграл главную роль в сериале «Участковый детектив», благодаря чему стал хорошо известным среди российской аудитории. В фильме он играет частного детектива Андрея Савельева, который расследует преступления.

Но в реальной жизни Половинкин был оккупантом со стажем. В начале 90-х он стал милиционером и впоследствии пошел воевать в Чечню. За свои «геройства» получил звание подполковника.

В Чечне его не убили и Половинкин отправился воевать в Украину. Здесь его наконец навсегда усмирили украинские защитники.

Его и еще четырех других захватчиков в апреле 2025 года ликвидировал украинский дрон, когда те вошли в блиндаж. Беспилотник залетел за ними следом и устроил захватчикам «бавовну».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com