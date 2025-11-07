закрыть
7 ноября 2025, пятница, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали известного российского актера, который ушел в штурмовики

  • 7.11.2025, 9:27
  • 2,136
ВСУ ликвидировали известного российского актера, который ушел в штурмовики
Борис Половинкин

Дрон уничтожил оккупанта в блиндаже.

В Украине ликвидирован российский оккупант Борис Половинкин, бывший актер, который также был подполковником милиции в отставке. Половинкин известен по своей роли в сериале «Участковый детектив», передает OBOZ.UA.

О смерти захватчика сообщили в российских СМИ. Отмечается, что Половинкин считался пропавшим без вести с апреля этого года.

А недавно выяснилось, что он ликвидирован под Курдюмовкой в Донецкой области.

Что известно о ликвидированном оккупанте

Борис Половинкин сыграл главную роль в сериале «Участковый детектив», благодаря чему стал хорошо известным среди российской аудитории. В фильме он играет частного детектива Андрея Савельева, который расследует преступления.

Но в реальной жизни Половинкин был оккупантом со стажем. В начале 90-х он стал милиционером и впоследствии пошел воевать в Чечню. За свои «геройства» получил звание подполковника.

В Чечне его не убили и Половинкин отправился воевать в Украину. Здесь его наконец навсегда усмирили украинские защитники.

Его и еще четырех других захватчиков в апреле 2025 года ликвидировал украинский дрон, когда те вошли в блиндаж. Беспилотник залетел за ними следом и устроил захватчикам «бавовну».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов