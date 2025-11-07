CEPA: Путин сломал зубы об этот город в Украине 7.11.2025, 13:41

Сегодня Покровск стал ключевым узлом обороны.

Бывший морской пехотинец Шон Пиннер сравнил ожесточенные бои за Покровск с легендарным сражением при Угумоне во время битвы при Ватерлоо. Он отметил, что, как и в 1815 году, небольшая точка на карте способна изменить динамику войны за счет истощения атакующей армии, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Покровск — город на западе Донецкой области, железнодорожный узел, где до войны проживало около 60 тысяч человек. Сегодня он стал ключевым узлом обороны Украины и местом, где Россия концентрирует значительные силы, пытаясь обеспечить себе символическую «победу».

По оценкам украинских командиров, к городу стянуты около 110 тысяч российских военных, а ежедневные потери достигают 700–800 человек. Несмотря на восьмикратное численное превосходство, российской армии не удается добиться быстрого прорыва.

Пиннер подчеркивает, что для Москвы Покровск — не стратегический прорыв, а трофей, необходимый для пропаганды перед зимним периодом, когда погодные условия замедляют боевые действия. Для Украины же оборона города — способ продолжать стратегию истощения противника, вынуждая Россию платить высокой ценой за каждый метр.

По его словам, тщательно подготовленные украинские укрепления — минные поля, противотанковые рвы, бетонные заграждения и эшелонированная оборона — превращают возможный захват города для России в новую ловушку: за руинами последуют открытые пространства, удобные для огня украинской артиллерии.

Пиннер отмечает, что Россия «тратит жизни, а не выигрывает территорию», оставаясь под давлением санкций и экономических трудностей.

«Мы сражаемся за выживание, а Россия — за картинку», — заключает он, уверяя, что взятие Покровска не изменит общий ход войны.

