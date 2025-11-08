Z-пропагандисты признали Херсон украинским 8.11.2025, 14:22

Выписали из Конституции?

Российская пропаганда вновь опозорилась в прямом эфире. На «Первом канале», который считается главным рупором Кремля, ведущая случайно назвала Херсон украинским городом, рассказывая о визите голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Этот эпизод заметил украинский журналист Денис Казанский, который обратил внимание на то, что даже на федеральных каналах России уже начинают «выписывать» оккупированные города из состава РФ, пишет «Диалог».

«На российском «Первом канале» выписали Херсон из Конституции РФ», — написал Казанский в своем Telegram-канале, уточнив, что ведущая описывала приезд Джоли в Херсон и назвала этот город украинским.

Журналист подчеркнул, что за подобные «оговорки» в России предусмотрена уголовная статья, но в данном случае, по его словам, никакого наказания не последует.

«Этой пропагандистке ничего не будет — её даже не уволят. Сажают только несчастных тинейджеров, а таким, как эта, можно все», — добавил он.

