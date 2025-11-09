Партизаны устроили диверсию на железнодорожных путях возле Симферополя 9.11.2025, 9:01

Нанесен удар по ключевой логистической артерии российских войск.

Партизаны движения «Атеш» провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.

Сообщается, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

«Движение «Атеш» продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com