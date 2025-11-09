Партизаны устроили диверсию на железнодорожных путях возле Симферополя
- 9.11.2025, 9:01
Нанесен удар по ключевой логистической артерии российских войск.
Партизаны движения «Атеш» провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя.
Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.
Сообщается, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.
«Движение «Атеш» продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно», - говорится в сообщении.