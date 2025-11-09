закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны устроили диверсию на железнодорожных путях возле Симферополя

  • 9.11.2025, 9:01
Партизаны устроили диверсию на железнодорожных путях возле Симферополя

Нанесен удар по ключевой логистической артерии российских войск.

Партизаны движения «Атеш» провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.

Сообщается, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

«Движение «Атеш» продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов