Украинская ракета «Фламинго» лучше американских «Томагавков» 14 9.11.2025, 18:33

6,016

Она уже атакует энергетические объекты России.

Новая украинская крылатая ракета «Фламинго» по некоторым показателям превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk. В частности — по дальности и размеру боевой части, пишет The Independent.

Издание отмечает, что «Фламинго» с заявленной дальностью полёта в 3000 километров и боевым оснащением более тонны — одна из лучших разработок Украины. Она оснащена советским турбовинтовым двигателем и может летать со скоростью около 900 километров в час.

Но несмотря на то, что ракета произведена с использованием старых советских технологий, сочетанных с современными разработками, она стоит столько же, сколько американская крылатая ракета Tomahawk. Привлекает внимание также значительное преимущество по дальности и весу боевой части: 3000 км против 1500 км и 1100 кг против 500 кг.

Ещё одно преимущество — эти ракеты полностью находятся под контролем исключительно украинских вооруженных сил. Союзники не способны ограничивать их использование против целей в глубине России, как это делали США с ракетами ATACMS и Франция и Великобритания с ракетами Storm Shadow.

«Киев может стрелять из «Фламинго» по любой цели, которую захочет поразить. Он не ограничен тем, что, по словам «союзников» Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками вторжения», — пишет издание.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас Украина самостоятельно производит более 60% дальнобойного оружия. А представители Fire Point говорят, что эта ракета может не соответствовать каким-то стандартам, но никого это не волнует.

«Когда тебе целятся в голову, ты не думаешь о стандартах, ты думаешь, что «это должно работать». Нам было безразлично, соответствуем ли мы стандартам НАТО. Нас интересовало только то, чтобы наше оружие было эффективно на фронте, а не на бумаге. В результате мы смогли создать очень эффективное оружие», — пояснил изданию технический директор компании.

Ещё в сентябре президент Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Последние испытания прошли успешно, и следующий этап — запуск серийного производства.

Также Украина начала серийное производство крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полёта до 3000 километров. По словам Зеленского, на массовое производство выйдут до конца года.

Кроме того, по его словам, Украина уже девять раз наносила удары с использованием ракеты «Фламинго» — на данный момент она считается лучшей украинской крылатой ракетой.

