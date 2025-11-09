Платформа Steam удалила игру белорусского разработчика
- 9.11.2025, 20:49
Его обвинили в плагиате и поддержке российской агрессии в Украине.
Платформа продажи игр Steam удалила игру Misery, созданную белорусским разработчиком Platypus Entertainment. Она вдохновлена серией «Сталкер» украинской студии GSC Game World. Именно она обвинила белорусского автора в использовании контента без разрешения, пишет «Еврорадио».
19-летний создатель игры отрицает заимствования и утверждает, что Misery не использует персонажей, музыку или код из «Сталкера».
Также выяснилось, что в Discord-канале Misery нашли поддержку вторжению России в Украину: пользователи спамили буквой «Z» в чате, у главного модератора был значок «ZOV», а одной из реакций в чате стал логотип ЧВК «Вагнер».
Platypus Entertainment намерена оспорить это решение.
«Misery — это совершенно другая концепция, действие которой происходит в вымышленной Республике Заславль и не имеет никакого отношения к вселенной S.T.A.L.K.E.R., Чернобылю и т.д. Misery не использует персонажей, сюжет, сюжетные линии, ресурсы, монстров, музыку, код и т.д. из своих игр. Мы считаем, что это злоупотребление положением крупной корпорации в отношении небольших независимых разработчиков, и так быть не должно», — отметили разработчики в своей последней публикации в Steam.