закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гендиректор BBC Тим Дэйви уходит в отставку

  • 9.11.2025, 23:06
Гендиректор BBC Тим Дэйви уходит в отставку
Тим Дэви
Фото: Leon Neal / Getty Images

Причина — скандал с документалкой о Трампе.

Генеральный директор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви и исполнительный директор новостной службы Дебора Тернесс подали в отставку. Об этом сообщает сама корпорация.

Отставки последовали за шквалом критики в адрес BBC из-за документального фильма под названием «Трамп: второй шанс?», вышедшего в прошлом году. Газета The Telegraph опубликовала данные утечки, согласно которым в фильме были смонтированы две части речи Трампа так, чтобы создать впечатление, будто он прямо призывал к беспорядкам в Капитолии в январе 2021 года.

Тим Дэйви в обращении к сотрудникам заявил, что решение об уходе — его собственное и он благодарен Совету директоров за поддержку. Он признал, что «были допущены некоторые ошибки» и как гендиректор он несет за них ответственность. Дэйви останется на посту еще несколько месяцев для обеспечения плавного перехода руководства. Он возглавлял корпорацию в сентябре 2020 года.

Дебора Тернесс, управлявшая новостной службой с 2022 года, отметила, что скандал достиг той стадии, когда он «наносит ущерб Би-би-си — институту, который я люблю». Она подчеркнула, что ответственность лежит на ней, заверив при этом, что обвинения в системной предвзятости BBC News ложные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов