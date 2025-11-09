Гендиректор BBC Тим Дэйви уходит в отставку 9.11.2025, 23:06

Тим Дэви

Фото: Leon Neal / Getty Images

Причина — скандал с документалкой о Трампе.

Генеральный директор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви и исполнительный директор новостной службы Дебора Тернесс подали в отставку. Об этом сообщает сама корпорация.

Отставки последовали за шквалом критики в адрес BBC из-за документального фильма под названием «Трамп: второй шанс?», вышедшего в прошлом году. Газета The Telegraph опубликовала данные утечки, согласно которым в фильме были смонтированы две части речи Трампа так, чтобы создать впечатление, будто он прямо призывал к беспорядкам в Капитолии в январе 2021 года.

Тим Дэйви в обращении к сотрудникам заявил, что решение об уходе — его собственное и он благодарен Совету директоров за поддержку. Он признал, что «были допущены некоторые ошибки» и как гендиректор он несет за них ответственность. Дэйви останется на посту еще несколько месяцев для обеспечения плавного перехода руководства. Он возглавлял корпорацию в сентябре 2020 года.

Дебора Тернесс, управлявшая новостной службой с 2022 года, отметила, что скандал достиг той стадии, когда он «наносит ущерб Би-би-си — институту, который я люблю». Она подчеркнула, что ответственность лежит на ней, заверив при этом, что обвинения в системной предвзятости BBC News ложные.

