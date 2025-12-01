СМИ: Танкер у берегов Сенегала поразили украинские дроны 1.12.2025, 6:37

3,618

Его «наказали» за перевозку российской нефти.

Турецкие СМИ сообщают, что нефтяной танкер MERSIN (IMO: 9428683), принадлежащий судоходной компании Beşiktaş Denizcilik и идущий под панамским флагом, оказался в бедственном положении у берегов Сенегала.

По данным Istanbul Haber, танкер тонет. Опубликованное турецкими СМИ видео показывает, что вода почти достигает палубы, однако видимых следов атаки на корпус не заметно. Последние данные AIS танкер передавал 24 ноября из акватории Сенегала чуть южнее Дакара.

Издание утверждает, что танкер «был поражён украинскими дронами у берегов Сенегала» за то, что «перевозил российскую нефть». При этом никаких доводов в пользу этой версии СМИ не приводит.

В то же время, как выяснил The Insider, танкер действительно часто заходит в российские порты. В частности, только в этом году он посещал их не менее 13 раз: в феврале он заходил в порт Усть-Луга, в мае, июне, июле по несколько раз — в порт Новороссийск, в июне — в Туапсе, в августе — в порт Тамань. В санкционных списках этого судна нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com