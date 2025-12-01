закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 8:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Танкер у берегов Сенегала поразили украинские дроны

  • 1.12.2025, 6:37
  • 3,618
СМИ: Танкер у берегов Сенегала поразили украинские дроны

Его «наказали» за перевозку российской нефти.

Турецкие СМИ сообщают, что нефтяной танкер MERSIN (IMO: 9428683), принадлежащий судоходной компании Beşiktaş Denizcilik и идущий под панамским флагом, оказался в бедственном положении у берегов Сенегала.

По данным Istanbul Haber, танкер тонет. Опубликованное турецкими СМИ видео показывает, что вода почти достигает палубы, однако видимых следов атаки на корпус не заметно. Последние данные AIS танкер передавал 24 ноября из акватории Сенегала чуть южнее Дакара.

Издание утверждает, что танкер «был поражён украинскими дронами у берегов Сенегала» за то, что «перевозил российскую нефть». При этом никаких доводов в пользу этой версии СМИ не приводит.

В то же время, как выяснил The Insider, танкер действительно часто заходит в российские порты. В частности, только в этом году он посещал их не менее 13 раз: в феврале он заходил в порт Усть-Луга, в мае, июне, июле по несколько раз — в порт Новороссийск, в июне — в Туапсе, в августе — в порт Тамань. В санкционных списках этого судна нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип