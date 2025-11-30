У берегов Сенегала начал тонуть танкер с нефтью, заходивший в РФ

У берегов Сенегала начал тонуть танкер с нефтью, заходивший в РФ6
- 30.11.2025, 18:07
- 7,024
Танкер ходит под флагом Панамы.
У берегов Сенегала начал тонуть танкер, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik, сообщает агентство Deniz Haber. По предварительной информации, судно перевозит нефть.
Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии. Длина танкера M/T MERSİN составляет 183 метра, ширина — 32 метра и грузоподъемностью 50 тыс. тонн сырой нефти. По данным портала, судно было построено в 2009 году. Танкер ходит под флагом Панамы. Отмечается, что танкер заходил в Россию.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины поразила два танкера теневого флота России с помощью морских дронов.