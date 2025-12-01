Стало известно, как изменится курс доллара в начале декабря 1 1.12.2025, 8:18

Прогноз по валютам.

Закончилась последняя неделя осени и, как мы и предполагали, обменный курс белорусского рубля на внутреннем валютном рынке продолжает укрепляться. Что будет с курсами валют в первую неделю декабря, объясняет финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Рекордный объем торгов

За последнюю неделю ноября курс доллара снизился на очередные -0,43% и к началу года курс доллара снижается уже на -16,25%. На последних торгах БВФБ прошлой недели доллар США остановился на отметке USD/BYN 2,9089. Объём торгов за прошлую неделю составил 74,457 млн долларов США, но за весь ноябрь доллар расторговался на рекордную с января 2023 года сумму в 419,676 млн долларов США. Великолепный результат с учётом того, что курс доллара на белорусском валютном рынке при этом практически весь текущий год снижается.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за это же время закономерно вырос в цене. В прошлую пятницу рубль закрылся на отметке RUB/BYN 3,7168 за 100 российских рублей. По итогам недели курс рубля вырос на +0,59%, к началу года рост курса увеличился до +10,99%. Объём торгов за неделю достаточно высокий с значением в 22 799,710 млн рублей.

Причина продолжающегося укрепления российского и белорусского рубля на внутреннем рынке в сбалансированном спросе и предложении на иностранную валюту. Жёсткая политика Центробанка России при сохраняющейся обязательной продаже валюты «недружественных стран» и низком спросе со стороны внешнеторговых агентов обеспечивают постоянный спрос на рублёвую ликвидность.

Не забываем также о введении в РФ с 1 декабря изменений в расчёт утилизационного сбора на автопром, что повлияет на снижение объёма импорта в этой отрасли. Следовательно, и спрос на иностранную валюту в этом сегменте также будет сокращаться.

Кроме этого, начиная с прошлой недели незримую поддержку рублю оказывает внешнеполитический фактор в виде активной фазы урегулирования украинского конфликта. События продолжают активно развиваться и движутся к какому-то логическому завершению. В случае выхода процесса на стадию подписания мирного соглашения, это окажет дополнительную поддержку рублю на внутреннем рынке. А это, в свою очередь, может привести к дальнейшему укреплению российской валюты и на белорусском валютном рынке. Курс доллара при этом продолжает движение вниз.

Влияние мировых финансов

На мировом финансовом рынке внимание в начале декабря будет обращено на статистику из США, которая уже 10 декабря ляжет в основу решения ФРС по процентной ставке. И хотя предварительный прогноз на минимальное снижение ставки, сюрпризы иногда возникают на пустом месте.

Цена золота на мировом финансовом рынке вернулась к росту и не исключено, что в декабре металл может протестировать новые максимумы. Ещё недавно, около месяца назад, объём экспирации декабрьского фьючерса превышал триста тысяч контрактов. Сейчас к реализации осталось всего три с небольшим тысячи контрактов, но существенный объём теперь концентрируется к февральской (26 февраля 2026 года) экспирации. А это прямой сигнал, что спрос на металл ближайшие один-два месяца будет сохраняться. Есть спрос – будет и цена.

Прогноз на неделю

С учётом сказанного на текущей неделе можно ожидать продолжение умеренного движения курса доллара вниз на белорусском валютном рынке. Не исключено, что пара USD/BYN протестирует 2,880. Курс российского рубля остаётся выше RUB/BYN 3,72 за 100 российских рублей.

