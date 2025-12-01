Вильнюсский аэропорт не работал весь вечер и всю ночь 4 1.12.2025, 8:30

2,552

Из-за налета метеозондов.

В воскресенье вечером воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было закрыто из-за зафиксированных контрабандных шаров, залетевших из Беларуси в Литву, сообщило руководство аэропорта в Facebook. Ограничения ввели с 18:09, а сняли в 5 часов утра, пишет LRT.

«Ограничения воздушного пространства сняты в 5 часов утра. Все операции в Вильнюсском аэропорту проходят в обычном режиме», — указали Литовские аэропорты (LTOU).

«По первоначальным данным, решение о введении ограничений воздушного пространства было обусловлено навигационными отметками, характерными для воздушных шаров, двигавшихся в направлении Вильнюсского аэропорта», — говорится в сообщении аэропорта.

«Важно отметить, что решение по конкретному рейсу принимает авиакомпания. Поэтому пассажирам, чьи планы могли быть затронуты, следует в первую очередь руководствоваться информацией, предоставляемой их авиакомпанией», — отмечает аэропорт.

Как ранее сообщало BNS, из-за угрозы национальной безопасности, возникшей после появления контрабандных воздушных шаров из Беларуси, Литовские аэропорты (LTOU) обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой инициировать досудебное расследование.

