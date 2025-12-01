Почему апельсиновый сок полезен для сердца и сосудов 1 1.12.2025, 10:04

Специалисты провели эксперимент.

Ученые из Университета Сан-Паулу выяснили, что апельсиновый сок может влиять на гены человека. Исследование было опубликовано в Wiley, пишет techinsider.

Специалисты провели эксперимент: группа взрослых людей в течение двух месяцев ежедневно выпивала по 500 мл пастеризованного апельсинового сока. Это примерно два стакана. До и после опыта ученые внимательно изучили их иммунные клетки, чтобы посмотреть, как изменилась активность генов.

Оказалось, что через 60 дней многие гены, которые обычно включаются при стрессе, воспалении и способствуют повышению давления, стали менее активными. Среди них были:

Гены IL6, IL1B и NLRP3: они активируются, когда в организме есть воспаление, и могут способствовать повреждению сосудов.

Ген NAMPT: связан с различными метаболическими процессами, и его избыточная активность не всегда полезна.

Ген SGK1: влияет на работу почек, заставляя их удерживать в организме больше натрия, то есть соли. А чем больше соли в теле, тем выше артериальное давление. Активность этого гена также снизилась.

Ключевую роль тут играют природные соединения, содержащиеся в апельсинах. Самый известный из них — гесперидин. Это вещество — мощный антиоксидант, то есть оно борется с вредными окислительными процессами в клетках, и противовоспалительный акцент. Ученые полагают, что именно гесперидин и его компоненты дают сигнал клеткам вести себя более сбалансировано.

Кроме того, реакция организма на сок может зависеть от телосложения человека. У людей с большим весом напиток влиял на гены, отвечающие за метаболизм жиров. А вот у стройных более заметен был эффект на гены, связанные с воспалением.

Другое исследование показывает, что регулярное употребление апельсинового сока снижает инсулинорезистентность — состояние, когда клетки перестают нормально реагировать на гормон инсулин, что ведет к диабету 2 типа.

Ученые подчеркивают, что цельные фрукты всегда предпочтительнее, потому что в них содержится ценная клетчатка, которая замедляет усвоение сахара и полезна для пищеварения.

