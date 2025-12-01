Ученые: Древняя статуя переписывает историю людей 1.12.2025, 13:10

2,644

Ей 11 тысяч лет

Археологи нашли на юго-востоке Турции коллекцию новых артефактов, которые проливают свет на переломный период в истории человечества 11 тыс. лет назад. Именно тогда человечество перешло от кочевого к оседлому образу жизни.

Открытие было сделано на территории археологического памятника Гебекли-Тепе, который также часто называют «колыбелью цивилизации». По словам археологов, недавняя находка меняет представление археологов о доисторических эпохах, пишет Independent.

Самым поразительным артефактом оказалась статуя с лицом человека, похожего на покойника. Эксперты считают, что эта находка проливает свет на погребальные ритуалы и символику неолитических сообществ.

Статуя было одним из 30 найденных артефактов, среди которых были и другие статуи людей, животных, сосуды, тарелки, ожерелья и бусины.

«Эти археологические памятники уникальны тем, как они переосмысливают наши знания об истории неолита, а также о переходе к оседлой жизни», - говорит министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Все артефакты были найдены в рамках проекта «Каменные курганы». Все эти находки показывают, что люди в эпоху неолита уже обладали более высоким уровнем сознания с точки зрения верований, ритуалов, социальной организации и культуры.

Турецкие власти ожидают, что в этом году археологический памятник Гебекли-Тепе привлечет около 800 тыс. посетителей.

Проект реализуется правительством Турции и охватывает 12 неолитических памятников в Шанлыурфе, которые датируются 9500 годом до н.э. Среди них и Гебекли-Тепе, где находятся древнейшие в мире сооружения, которые использовались для сбора урожая и проведения ритуалов.

