В Польше меняют правила для водителей и не только
- 1.12.2025, 13:41
Кого из белорусов коснется?
В Польше готовятся серьезные изменения в правилах дорожного движения.
Президент страны Кароль Навроцкий подписал закон, разработанный Министерством инфраструктуры (проект UC76). Документ затронет разные категории участников движения.
Нововведения вступят в силу через три месяца и направлены на повышение безопасности, а также на решение кадровых вопросов в транспортной отрасли, пишет ABW.
Закон вносит несколько ключевых поправок. Для начала, носить велошлем теперь обязаны все подростки до 16 лет, управляющие не только велосипедом, но и электросамокатом, а также другим персональным электротранспортом.
Для молодых автолюбителей появится возможность получить права категории B уже в 17 лет – но управлять машиной они смогут только в сопровождении лица с опытом вождения не менее 25 лет.
Изменения коснулись и аграриев: для сельскохозяйственных тракторов теперь разрешена скорость до 40 км/ч вместо прежних 30 км/ч.
Водитель автобуса – в 18
Одно из самых значимых новшеств касается профессиональных водителей. Управлять автобусами на городских маршрутах протяженностью до 50 км и автобусами вместимостью до 16 пассажиров теперь можно с 18 лет.
Для работы на междугородных и дальних рейсах установлен порог в 20 лет. Отмечается, что эта мера призвана помочь восполнить нехватку водителей в сфере общественного транспорта.
Параллельно ужесточается ответственность за серьезные нарушения ПДД и вождение без прав.
Эти изменения также важны для белорусов, работающих в Польше.