В Гродно обнаружили 500 евро, на которые охотятся коллекционеры
- 1.12.2025, 16:30
Банк заподозрил подделку, но зря.
В Гродно пытались разменять в банке две купюры по 500 евро, но работник вызвал милицию. Экспертиза показала: это не фальшивка, достаточно редкие банкноты.
На банкнотах не было кинеграммы (металлизированного защитного элемента), не светились отдельные элементы и не было части защитной нити.
В Государственном комитете судебных экспертиз пришли к выводу, что купюры напечатали на предприятии, где выпускают банкноты евро, но при печати возник брак.
Как пояснили в ГКСЭ, брак в производстве купюр встречается достаточно редко. Так, в 2021 году к судебным экспертам на исследование попали бракованные евро.
На купюре 50 евро, которую принесла в банк жительница Гродно, не было голограммы. Эксперты пришли к выводу, что это заводской брак, но не исключена версия, что голограмму удалили злоумышленники, чтобы потом сделать из купюры подделку. В 2024 году на исследование попали бракованные 100 долларов.
Такие редкие банкноты вызывают интерес у коллекционеров.
Специалисты напоминают: если у вас возникли сомнения в подлинности банкноты, можно обратиться в ГКСЭ — там проведут экспертизу на платной основе.