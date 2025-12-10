Российские школьники массово скупают белорусские конфеты с алкоголем 5 10.12.2025, 11:31

2,208

Тренд разогнали соцсети.

Подростки в России начали активно покупать шоколадные «рюмки» и «бутылочки» с ликёром и коньяком внутри.

Как утверждает российское издание «База», спрос подскочил в преддверии новогодних мероприятий после вирусных видео в соцсетях. Алко-сладости – в том числе продукция белорусского производителя – подростки заказывают прямо на маркетплейсах и берут с собой на школьные праздники.

Утверждается, что содержимого таких конфет хватает примерно на половину рюмки. Наборы стоят до двух тысяч рублей. Компактный формат и «возможность пронести незаметно» стали главными аргументами, которыми делятся подростки в соцсетях.

Однако часть школьников признаётся, что плохо переносит сладости с алкоголем. «После двух штук стало мутить, голова закружилась», – рассказывают они. Симптомы пользователи связывают с резким опьянением.

