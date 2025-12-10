Белоруска теннисистка Дарья Хомутянская, вошла в топ-400 мирового рейтинга 10.12.2025, 12:50

Дарья Хомутянская

Она победила в 27 последних матчах подряд.

Белорусская теннисистка Дарья Хомутянская в обновленной версии рейтинга ВТА занимает 375-е место, пишет smartpress.by. По сравнению в предыдущим рейтингом 21-летняя спортсменка поднялась на 27 мест.

Напомним, наша соотечественница блестяще провела осень, одержав 27 матчей подряд и победив на пяти турнирах. Правда, недавно она споткнулась в четвертьфинале турнира в Шарм-Эль-Шейхе, проиграв в четвертьфинале польке Веронике Эвальд.

Что касается более статусных белорусок, то Арина Соболенко по-прежнему уверенно возглавляет мировой рейтинг, Александра Саснович занимает 114-е место, а Виктория Азаренко – 132-е.

