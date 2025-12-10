Полковник запаса ВСУ объяснил, зачем Лукашенко пугает НАТО воздушными шарами 1 10.12.2025, 20:21

Речь идет об элементе военной подготовки, а не о безопасной акции.

О том, какую роль могут играть эти шары и чем это грозит Литве и союзникам, в эфире «24 Канала» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, что за такими пусками может стоять разведка и сбор данных для будущих ударов, а не только провокации Лукашенко.

– На первый взгляд, история с воздушными шарами из Беларуси выглядит как странная выходка Александра Лукашенко. Но эти запуски могут быть элементом разведки и работать подобно беспилотникам, даже если сами шары формально не считаются военной целью. На борту таких шаров могут размещать аппаратуру для радиоразведки, а также фото- и видеофиксации военных объектов в странах Балтии.

Такие слои могут выполнять разведывательную функцию вплоть до снятия так называемой цифровой карты местности, – пояснил полковник запаса.

Если после сбивания таких шаров на них найдут подобное оборудование, это уже будет означать подготовку к ударам по этому направлению. Свитан сравнил ситуацию с тем, как Россия заполнила европейское пространство беспилотниками, снимающими подходы к целям на видео и фото. Затем эти данные загружают в память ракет и ударных дронов, которые уже несут боевую часть.

Роман Свитан объяснил, что первым шагом для Литвы и других стран Балтии является сбивание таких шаров еще в воздухе. Они могут нести разведывательное оборудование или даже боезаряд, поэтому воспринимать их как безопасную «выходку» Лукашенко нельзя. Речь идет об элементе военной подготовки, а не о безопасной акции.

– Как этому противодействовать? Однозначно уничтожать эти шары, они могут нести боевую нагрузку, их как минимум надо сбивать, – сказал Свитан.

После этого, заметил Свитан, к делу должны подключаться политические и юридические механизмы Европы. Это касается санкционного и судебного давления на режим Лукашенко, чтобы заставить его прекратить такие запуски. Такая реакция должна показать, что использование воздушных шаров в военных целях не останется без последствий для белорусских властей.

