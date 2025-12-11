В Беларуси прекратили работу сайты ByFly и Zala
- 11.12.2025, 2:13
В «Белтелекоме» объяснили, где искать сервисы.
Оператор связи «Белтелеком» с 10 декабря прекратил работу своих сайтов byfly.by, байфлай.бел, zala.by, зала.бел. Вместо них теперь вся информация будет размещаться на сайте компании, сообщил оператор.
«Для удобства мы объединили все информационные ресурсы. Это означает, что теперь полная и актуальная информация об услугах РУП „Белтелеком“, включая byfly и ZALA, структурирована и доступна на основном официальном сайте компании — beltelecom.by», — сообщил оператор абонентам.
При переходе по старым адресам абоненты будут автоматически перенаправлены на соответствующие разделы сайта beltelecom.by.