закрыть
11 декабря 2025, четверг, 3:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси прекратили работу сайты ByFly и Zala

  • 11.12.2025, 2:13
В Беларуси прекратили работу сайты ByFly и Zala
Иллюстрационное фото

В «Белтелекоме» объяснили, где искать сервисы.

Оператор связи «Белтелеком» с 10 декабря прекратил работу своих сайтов byfly.by, байфлай.бел, zala.by, зала.бел. Вместо них теперь вся информация будет размещаться на сайте компании, сообщил оператор.

«Для удобства мы объединили все информационные ресурсы. Это означает, что теперь полная и актуальная информация об услугах РУП „Белтелеком“, включая byfly и ZALA, структурирована и доступна на основном официальном сайте компании — beltelecom.by», — сообщил оператор абонентам.

При переходе по старым адресам абоненты будут автоматически перенаправлены на соответствующие разделы сайта beltelecom.by.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко