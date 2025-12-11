ВСУ применили интересную тактику для вытеснения россиян из Купянска 11.12.2025, 10:59

Ее могут масштабировать в следующих уличных боях.

Украинское командование не спешит раскрывать подробности вытеснения российских оккупантов из Купянска из-за применения «интересной тактики», заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

«Интересен факт, что официально о Купянске очень мало говорят, хотя там ситуация очень улучшилась. Я думаю, что наше командование не спешит говорить победные реляции, потому что хочет, чтобы Купянск был зачищен на 100%. Там осталась небольшая плоскость. Подразделения, которые защищали Купянск и воюют на Купянском направлении, использовали очень интересную тактику», - отметил Жирохов в эфире на «Радио NV».

Он считает, что информационная тишина относительно реальной ситуации в Купянске связана с тем, чтобы не высвечивать ни тактику, ни подразделения, которые задействованы в Купянской операции.

«Но там довольно интересная тактика, которая, я думаю, очень быстро будет масштабирована, и в следующих уличных боях она будет использована на все 100%, будет доведена до личного состава, особенно до командного состава. Она оказалась довольно эффективной», - убежден Жирохов.

