Белорусские таксисты готовят забастовку

4
  • 11.12.2025, 11:38
  • 4,344
Что известно.

В соцсетях появилась информация, что в ряде стран планируется забастовка сотрудников «Яндекс.Такси». Водители считают километры, бензин и утверждают, что в сухом остатке у них остаются копейки. К забастовке собираются присоединиться и белорусские водители.

Основные претензии таксистов в том, что условия сервиса, с их слов, стали убыточными и унизительными. Труд водителей превратился в гонку за заказами, а из-за низких тарифов и высокой комиссии заработок состоит из «копеек».

— Почему мы выходим на забастовку? Тарифы не покрывают расходы на топливо, амортизацию авто и обязательные платежи. Комиссия сервиса и таксопарков отнимает значительную часть заработка. Нереальные планы по количеству поездок вынуждают работать по 12–16 часов без отдыха. Отсутствие диалога с компанией по вопросам справедливой оплаты труда, — сообщается в тексте петиции.

Акция должна состояться 15 декабря.

@charter97.org Забастовка таксистов в Беларуси #такси #яндекстакси #забастовка #беларусь #беларусьновости ♬ оригинальный звук - Хартия97

