закрыть
11 декабря 2025, четверг, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Свои права нужно отстаивать, молодцы»

  • 11.12.2025, 18:54
«Свои права нужно отстаивать, молодцы»

Белорусы в соцсетях выразили поддержку забастовки таксистов.

В ряде стран водители «Яндекс.Такси» готовятся к забастовке, заявляя, что после расходов у них остаются копейки. Белорусские таксисты также планируют присоединиться к акции 15 декабря.

Эта новость вызвала горячее обсуждение в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org. Приводим некоторые комментарии:

«ФСЗН, подоходный, врач, механик, раз в полгода ТО, страховка пассажира, страховка ОСАГО на машину, обслуживание и ремонт, топливо и обслуживание газового оборудования… Даже когда парк берет 20 %, это работа в ноль для парка! Еще комиссия Яндекса…».

«Свои права нужно отстаивать, молодцы».

«Яндекс уже наглеют».

«Давайте тоже забастовку делать. Не будем неделю пользоваться такси. Они бастуют — и мы будем».

«Может, забастовку нужно делать против таксопарков, а не Яндекса? Яндекс берет 14 % за предоставление заказов, а таксопарк — от 18. Интересно, за что? Если ФСЗН все платят из своего кармана. Получается, виноват не Яндекс, а те, кто не может нажраться?».

«Хорошо, что я хожу пешком. Водителям респект».

«Надо всем белорусам делать забастовку против диктатора».

«Что толку от одного дня? Смысл есть, если месяц всем не выходить на работу в Яндексе. В это время работать в другом месте — иначе ничего не сможете сделать».

«А вы сделайте забастовку как в Китае: выйдите на маршрут и не берите денег. Работа идет, процента Яндексу нет».

«Все, кто пишет, что мы наглеем — вы о чем??? На все растут цены, и вы молча платите! Но цена на такси должна стоять на месте? Когда 4 взрослых человека едут от подъезда до подъезда дешевле, чем в маршрутке — это разве нормально???».

«Кто-то не знает, что такое итальянская забастовка».

«Убрать Яндекс».

«Лучше работать на себя: отключить Яндекс — и все, шашку на крышу, и погнали».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип