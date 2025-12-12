В Беларуси резко похолодает

В Беларуси резко похолодает1
- 12.12.2025, 12:37
Прогноз погоды на 13—15 декабря.
В субботу погоду в Беларуси будет определять холодная воздушная масса. Местами небольшой кратковременный дождь, мокрый снег, днем в отдельных районах по западу будет образовываться слабый гололед. На дорогах ожидается гололедица. Ветер местами сильный порывистый.
Температура воздуха в течение суток составит -1..-5°С, по юго-западу 0..+4°С; ночью по северной половине страны до -7°С.
В воскресенье — снег, мокрый снег, дождь. Местами прогнозируется гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром налипание мокрого снега.
Ночью -2..-9°С, в западных районах -1..+4°С; максимальная днем будет от -5°С по востоку до +6°С на западе.
15 декабря, в понедельник, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром налипание мокрого снега.
Ночью -1..-8°С, по востоку при прояснениях до -11°С, местами 0..+3°С; максимальная днем -1.. +6°С.