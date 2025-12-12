Раскрыт секрет римского бетона 12.12.2025, 13:05

Фото: Археологический парк Помпеи

Эта технология опередила время.

Исследователи из Массачусетского технологического института представили новое объяснение невероятной долговечности римского бетона, пишет New Voice.

Анализ образцов, найденных на хорошо сохранившейся строительной площадке в Помпеях, позволил воссоздать технологию так называемого «горячего смешивания», которая обеспечила устойчивость сооружений империи в течение двух тысячелетий.

Команда обнаружила, что римляне смешивали негашеную известь, вулканический пепел и другие сухие компоненты еще до добавления воды. Во время смешивания выделялось тепло, которое поддерживало высокую реактивность частиц извести. В самом бетоне они сохранялись в виде мелких фрагментов, похожих на гравий. Когда в конструкции появлялись трещины, эти фрагменты растворялись и запускали естественный процесс «самолечения» материала.

Во время раскопок в Помпеях ученые нашли не только готовые образцы стен, но и кучи исходного сырья — настоящую «капсулу времени». Обнаруженные куски негашеной извести и сухие смеси подтвердили ключевую роль первого этапа горячего смешивания. Также образцы показали, что частицы вулканической пемзы со временем вступали в реакцию с цементной матрицей, образуя новые минералы, которые дополнительно укрепляли бетон.

Ученые отмечают, что этот материал способен восстанавливаться в течение сотен и даже тысяч лет, выдерживая землетрясения, воздействие морской воды и эрозию. Учитывая вызовы современной строительной индустрии, которая ищет более экологичные и долговечные решения, римская технология может стать основой для новых самовосстанавливающихся материалов. Стартап DMAT, возглавляемый автором исследования Адмиром Масичем, уже работает над адаптацией этих принципов для современного бетона.

Интересно, что метод горячего смешивания противоречит рекомендациям Витрувия — авторитетного римского архитектора, чьи трактаты веками считались фундаментом строительной науки.

