12 декабря 2025, пятница, 22:17
СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском море

  • 12.12.2025, 22:00
Объекты принадлежат компании «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы приостановлены, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» и работают в Каспийском море.

Согласно предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

«СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, «бавовна» будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну», - сообщил информированный источник в СБУ.

