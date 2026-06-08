Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти
- 8.06.2026, 14:29
Четвертый месяц подряд.
Семь стран альянса ОПЕК+ согласовали четвертое за последние месяцы скромное увеличение целевых показателей добычи нефти, несмотря на то, что война США с Ираном по-прежнему препятствует увеличению добычи со стороны ряда членов группы.
Как сообщает Reuters, июле производственные квоты семи стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, увеличатся на 188.000 баррелей в сутки, что соответствует июньскому увеличению. Квота РФ в июле составит 9,824 миллиона баррелей в сутки.
Фактическая добыча группы резко упала из-за сокращения экспорта странами Персидского залива, составив в среднем 33,19 миллиона баррелей в сутки в апреле против 42,77 миллиона в феврале, согласно данным ОПЕК.
Следующая встреча семи стран ОПЕК+ состоится 5 июля, мониторинговый комитет, как и ранее, будет проводиться один раз в два месяца. Большая встреча министров ОПЕК+ - 29 ноября.
В сообщении альянса в воскресенье говорится, что страны продолжат внимательно следить за рыночной ситуацией и оценивать ее. В рамках усилий по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапного прекращения добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее введенных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года.