Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти 8.06.2026, 14:29

Четвертый месяц подряд.

Семь стран альянса ОПЕК+ согласовали четвертое за последние месяцы скромное увеличение целевых показателей добычи нефти, несмотря на ‌то, что война США с Ираном по-прежнему препятствует увеличению добычи со стороны ряда членов группы.

Как сообщает Reuters, июле производственные квоты семи стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, увеличатся на 188.000 баррелей в сутки, что соответствует июньскому увеличению. Квота РФ в июле ‌составит 9,824 миллиона баррелей в сутки.

Фактическая ‌добыча группы резко упала из-за сокращения экспорта странами Персидского залива, составив в среднем 33,19 миллиона баррелей в сутки в апреле против ‌42,77 миллиона в феврале, согласно данным ОПЕК.

Следующая встреча семи стран ОПЕК+ состоится 5 июля, мониторинговый комитет, как и ранее, будет ‌проводиться один раз в два месяца. Большая встреча министров ОПЕК+ - 29 ноября.

В сообщении альянса в воскресенье говорится, что страны продолжат внимательно следить за рыночной ‌ситуацией и оценивать ее. В рамках усилий по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапного прекращения добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее введенных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года.

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