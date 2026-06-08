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Для белорусов вводят очередное ограничение

  • 8.06.2026, 14:22
  • 1,730
Для белорусов вводят очередное ограничение

Оно касается земельных участков.

В Беларуси вводят ограничение, которое касается земельных участков. Новшество предусмотрено специальным законом. «Зеркало» рассказывает подробности.

В Госкомимуществе сообщили, что законом № 49-З ввели ограничение, которое касается земельных участков.

«Установление запрета на размещение объектов внутрихозяйственного строительства на сельскохозяйственных землях сельскохозяйственного назначения с баллом плодородия почв выше среднего балла по району, за исключением случаев увеличения площади застройки существующих объектов внутрихозяйственного строительства», — уточнили в ведомстве.

Проще говоря, чиновники ввели запрет на возведение новых объектов внутрихозяйственного строительства на землях сельскохозяйственного назначения, плодородие которых выше среднего по району. Расширить уже существующие постройки можно будет.

Получается, что жителей регионов, в которых этот показатель выше, это ограничение затронет больше.

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