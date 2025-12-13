Дроны поразили особый НПЗ «Роснефти» 13.12.2025, 9:20

Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе.

Вечером 12 декабря и после полуночи Саратовскую область России атаковали беспилотники. В сети сообщают об ударах по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, передает «Фокус».

Российские власти подтвердили налет беспилотников на регион: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о разрушении объектов инфраструктуры в Саратове.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в Саратове и Энгельсе прозвучало не менее 10 взрывов на фоне атаки дронов и активно работала российская ПВО. Перед этим «Росавиация» ввела план «Ковер» в аэропортах Саратова и соседней Пензы.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на данные очевидцев рассказали, что по состоянию на 02:15 часов атака на Саратовскую область продолжалась. В одном из районов города зафиксировали пожар после серии взрывов — к тому времени их насчитали уже более 20.

Россияне также утверждают, что в небе над регионом было сбито около десятка беспилотников.

В то же время мониторинговые каналы утверждают, что в Саратове под атакой дронов оказался местный НПЗ. Эту же информацию подтвердил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Вероятно, речь идет о «Саратовском нефтеперерабатывающем заводе», принадлежащем компании «Роснефть». Предприятие считается одним из старейших заводов такого типа на территории РФ. Объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн по состоянию на 2023 год, как говорится в открытых источниках.

