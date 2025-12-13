закрыть
Наталья Радина: Счастлива за всех освобожденных политзаключенных

  • 13.12.2025, 17:23
  • 3,064
Наталья Радина: Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Наталья Радина
Фото: charter97.org

Сегодня им всем нужна наша поддержка, забота и внимание.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США сегодня, 13 декабря:

— Счастлива за освобожденных сегодня политзаключенных, за Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, кандидата в президенты Виктора Бабарико, мужественную Марию Колесникову, правозащитников Валентина Стефановича и Влада Лабковича, юриста Максима Знака, журналистку Марину Золотову и всех, кому пришлось провести столько лет в пыточных условиях белорусских тюрем.

Все эти люди — герои, и сегодня им необходима поддержка, забота и внимание. Цена же их освобождения не имеет значения. Нет ничего важнее человеческой жизни. И если ради спасения людей США пришлось снять некоторые санкции с режима Лукашенко, это только подтверждает правило, что только с помощью санкций можно освобождать политзаключенных.

