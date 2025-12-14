Ученые начали составлять первый в мире словарь языка древних кельтов 14.12.2025, 21:38

На нем говорили в отдельных частях Великобритании и Ирландии 2000 лет назад.

Слова языка, на котором говорили в отдельных частях Великобритании и Ирландии 2000 лет назад, собираются использовать для создания того, что позиционируется как первый полный словарь древнекельтского. Его готовят эксперты из Университета Аберистуита (Великобритания).

Словарь не будет огромным, поскольку сохранилось сравнительно мало слов. Но эксперты ожидают, что в итоге в нем будет более 1000 языковых единиц. Об этом сообщает The Guardian.

Элементы современных языков, таких как валлийский, ирландский, шотландский гэльский, бретонский и корнский, имеют некоторые корни в своих древних кельтских аналогах.

Хотя они часто отличаются друг от друга, между словами можно заметить сходство.

Например, слова, обозначающие море в валлийском и древнеирландском языках – môr и muir, соответствуют слову mori в кельтских названиях, таких как, например, Moridunum, что означает «морская крепость» и является древним названием Кармартена на юго-западе Уэльса.

Помимо сочинений Цезаря, фрагменты на кельтском языке можно найти в административных записях, составленных римлянами по прибытии в Британию.

Ученые имеют на руках довольно много материалов из римской Британии, включая письма солдат, служивших здесь. Они почти все на латыни, но встречаются и отдельные кельтские слова.

Основная часть материалов относится к римской эпохе в Британии, с I по IV век нашей эры, и к периоду с середины II века нашей эры в Ирландии.

Другим источником являются надписи на камнях в таких местах, как Корнуолл и Ирландия, в которых используется огамический алфавит – система прямых линий, предназначенная для вырезания на камне, металле, кости или дереве.

Планируется выпустить электронную и печатную версии словаря.

