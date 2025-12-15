Уникальная операция: украинцы подорвали подводную лодку РФ 15.12.2025, 18:46

Она запускала по Украине «Калибры».

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провела масштабную специальную операцию в акватории порта Новороссийска, в результате которой была поражена подводная лодка ВМФ РФ.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram

Удару подверглась дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 типа «Варшавянка» (классификация НАТО — Kilo). Атаку осуществили украинские подводные беспилотники Sub Sea Baby, которые впервые в истории боевых действий применились именно против подводной лодки. В результате подрыва судно получило критические повреждения и потеряло боеспособность.

По имеющейся информации, на борту пораженной субмарины находились четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые использовались российской стороной для ракетных ударов по территории Украины.

Операция была проведена силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Украины.

Стоимость подводных лодок этого класса оценивается примерно в 400 млн долларов США. В то же время из-за действия международных санкций и ограниченного доступа России к технологиям строительство новой аналогичной субмарины может обойтись минимум в 500 млн долларов. Подводные лодки типа «Варшавянка» известны также под неофициальным названием «Черная дыра» — из-за высокого уровня шумопоглощения и сложности их обнаружения сонарными системами.

